السفر الجوي في المستقبل: عملية تستغرق أربع ساعات ، وإجراءات أكثر تعقيداً

بمجرد فتح المطارات والحدود مرة أخرى وتمكن الناس من الطيران – ما مدى استعدادنا لتغيير عادات الطيران الخاصة بنا ؟

إن التحقق من الرحلات الجوية ، والتي يعتقد البعض أنها يمكن أن تستغرق ما يصل إلى أربع ساعات وتتضمن المسافة الاجتماعية ، والصرف الصحي للركاب والأمتعة ، ومساحات أوسع لخطوط مختلفة وانتظار الركوب، كلها اجراءات مستجدة لم تكن متّبعة قبل الوباء.

يتوقع تسعة خبراء من أصل 10 خبراء أن يكون التحول أبطأ بين الرحلات بسبب الحاجة إلى التنظيف الشامل للكبائن واتباع الإجراءات الصحية في المطارات.

من بين الخطوات قيد النظر:

لا توجد حقائب مقصورة ، ولا صالات ، ارتداء أقنعة للوجه ، وقفازات ، وتسجيل وصول ذاتي ، واختبارات الدم على الفور ، وتطهير أنفاق الصرف الصحي.

سوف تلعب التقنيات الرقمية دورًا حاسمًا في مستقبل السفر الجوي. والحاجة إلى تقليل “نقاط الاتصال” في المطارات وتعني استخدامًا إلزاميًا للصعود البيومتري للركاب الذي يسمح للركاب بالصعود على متن الطائرات بوجههم فقط كجواز سفر.

ويستخدم عدد من شركات الطيران ، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية ، كانتاس ، وإيزي جيت، بالفعل هذه التكنولوجيا.

وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ، فإن “الوضع الطبيعي الجديد” في المطارات الرئيسية ، مثل هيثرو و JFK وسنغافورة شانغي ، سيشمل الاستخدام الحصري تقريبًا لعمليات تسجيل الوصول عبر الإنترنت ، والمدفوعات غير التلامسية.

وسوف تحتاج المطارات إلى أنظمة تسجيل وصول أكثر شمولاً شاملة و DYI فعالة للحقائب أو الأنفاق للتطهير. (بعد تسجيل الوصول ، يمكن أيضًا وضع الأمتعة من خلال نفق تعقيم). يجب عليهم أيضًا تثبيت ترسيم حدود المساحات للمسافة الاجتماعية في الممرات والصالات ، ومساحات أكبر لقوائم الانتظار ، زجاج شبكي أو حواجز واقية أخرى في عدادات خدمة العملاء ، ومحطات الصرف الصحي اليدوي والمسح الحراري لفحص الحشود بحثًا عن درجات حرارة الجسم ، والتي بالفعل قيد الاستخدام في بعض المطارات الرئيسية.

تتنبأ شركة SimpliFlying لإستراتيجية شركات الطيران في تقرير حديث ، حيث حددت أكثر من 70 منطقة مختلفة في رحلة الركاب “من المتوقع أن تتغير أو سيتم إدخالها، لاستعادة الثقة في الطيران بعد COVID-19 “.

من المتوقع أيضًا أن تصبح عملية الصعود إلى الطائرة “بدون لمس” ، مع خيارات بما في ذلك التعرف على الوجه ، المستخدمة بالفعل في بعض المطارات الأمريكية.

عند نقطة الوصول ، وفقًا لتوقعات SimpliFlying ، سيحتاج المسافرون الدوليون إلى إظهار نوع ما من وثيقة / جواز سفر الحصانة ، الذي بمجرد العثور على لقاح ، يمكن أن يتحول إلى دليل على التطعيم.

ولكن مع البروتوكولات والمعايير ، والأنظمة البيومترية ، وجوازات الحصانة وأفضل النوايا لطريق آمن للتعافي ، فإن مستقبل السفر ، كما يوضح نيراج شوكشي ، قاتم: “مع إغلاق معظم العالم للأعمال التجارية ، ولا يوجد اللقاح المتاح على نطاق واسع في الأفق ، قد يستغرق الأمر أشهرًا ، إن لم يكن سنوات ، قبل أن تقوم شركات الطيران بتشغيل العديد من الرحلات كما كانت قبل الأزمة.

المصدر: اخبار الان