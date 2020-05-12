الطقس غدا الاربعاء غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان يوم غد الأربعاء، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر (18 و27 درجة مئوية)، وانخفاض نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية.

– الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: مشمس إجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

– الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر (18 و27 درجة مئوية)، وانخفاض نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية.

– الخميس: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا.

– الجمعة: مشمس إجمالا مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 16 إلى 29 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 28 درجة وفي البقاع من 13 إلى 33 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية