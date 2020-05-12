ألمانيا تسجل 116 وفاة و933 إصابة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا 116 حالة وفاة و933 إصابة جديدة بحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

ووصلت الإصابات إلى 170508 حالة، في حين ارتفعت الوفيات إلى 7533.

هذا وأكدت وزيرة التعليم والأبحاث العلمية الألمانية أنيا كارليتشيك، في وقت سابق أن العالم لن يجد لقاحا ناجعا ضد فيروس كورونا قبل أواسط عام 2021، معتبرة أن اللقاح ربما لن يلبي الآمال المعقودة عليه.

ولفتت إلى أنه يجب الاستعداد لاحتمال أن “اللقاح لن يتطابق مع كل التوقعات”، وأوضحت أنه من غير المستبعد أن المصل “سيحمي فقط من الأشكال الصعبة للمرض”.

وأشارت كارليتشيك إلى أن عملية تركيب وإنتاج اللقاح قد تستغرق عدة سنوات حال تطور الأحداث وفقا لسيناريوهات سلبية.

المصدر: روسيا اليوم