مصرع أربعة جنود في هجوم شنه ارهابيون في بوركينا فاسو

قتل أربعة جنود على الأقل من بوركينا فاسو في هجوم شنه ارهابيون الإثنين في مناطق مضطربة شمال البلاد.

وقال مصدر أمني إن ارهابيين نصبوا كمينا للجنود على بعد كيلومترات عدة من الحدود مع النيجر في محافظة ياغا، ما أسفر عن مقتل أربعة فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين.

وأكد مصدر أمني آخر حصول الهجوم، مضيفا أن جهود السلطات تنصب الآن على محاولة العثور على الجنود المفقودين وتعقب المهاجمين.

وأضاف “الجماعات المسلحة تنتقل من أحد جانبي الحدود الى الآخر وتقوم بشن هجمات” في بوركينا فاسو والنيجر، وقال المصدران إن الهجوم وقع في قرية كانكانفوغول.

وتشارك بوركينا فاسو في قوة إقليمية الى جانب مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد المجاورة لمحاربة تمرد متطرف، ومع ذلك لم تتمكن القوات الأمنية في بوركينا فاسو من وضع حد للعنف على الرغم من المساعدة التي تقدمها فرنسا التي تنشر ما يقرب من 5 آلاف جندي في المنطقة.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، خلفت الهجمات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ما يقرب من 4 آلاف قتيل العام الماضي، وتسببت بنزوح نحو 800 ألف شخص منذ عام 2015.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية