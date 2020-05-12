لا إصابات جديدة بكورونا في الصين بعد ارتفاع خلال نهاية الاسبوع

أعلنت الصين عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد الثلاثاء، بعد يومين متتاليين من تزايد الإصابات التي غذت المخاوف من موجة تفش ثانية.

ورغم أن الصين تمكنت من السيطرة على الفيروس إلى حد كبير، الا انها لا تزال على المحك، خشية أن تقوض موجة ثانية جهود إعادة الاقتصاد إلى الحياة.

وعادت الإصابات الى الظهور خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا المستجد، في حين فرضت السلطات اجراءات الإغلاق في مدينة شولان في شمال شرق الصين الأحد بعد رصد بؤرة انتشار للفيروس هناك.

ولليوم الـ 27 تواليا، لم تسجل أي وفيات على المستوى الوطني، فيما تعود الحياة الى طبيعتها تدريجيا.

وعاد معظم الطلاب الى المدرسة في بكين الإثنين بعد أسابيع من السماح بعودة طلاب المراحل الثانوية الأخيرة فقط في العاصمة.

المصدر: وكالات