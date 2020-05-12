السلطة الفلسطينية تحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة الإعلان عن ضم الأغوار والمستوطنات

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه حكومة الاحتلال الجديدة المزمع تشكيلها، من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الصهيونية على المستوطنات في الضفة الغربية.

وأشار اشتيه إلى أن “من شأن هذا الإعلان إن وقع أن يضعنا أمام مرحلة جديدة”.

ودعا، في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء برام الله اليوم الاثنين، المجتمع الدولي للرد على تلك الخطوة بمقاطعة الكيان الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي رقم 194 والتمسك بـ”الأونروا” كهيئة دولية تتولى شؤون اللاجئين.

المصدر: وكالة وفا