رئيس مدغشقر: اكتشفنا علاجا ضد كورونا ولا تستهينوا بعلماء إفريقيا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2020 - 04:18

رئيس مدغشقر: اكتشفنا علاجا ضد كورونا ولا تستهينوا بعلماء إفريقيا

منذ 31 mins 12 May، 2020
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أخبار دولية - مدغشقر

رفض رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، الانتقادات التي وجهت لبلاده على علاج كان قد قال إن “بلاده اكتشفته ضد فيروس كورونا المستجد”، وأكد أنه يحقق الشفاء خلال 10 أيام.

وذكّر في مقابلة مع “فرانس24 ” الناطقة بالفرنسية، بأن العلاج هو عبارة عن تقيع أعشاب، يطلق عليه اسم “كوفيد أورغانكس”.

واعتبر، أن الشكوك ظهرت حول هذا العلاج، فقط لأنه يأتي من إفريقيا، وأضاف: “لا يمكنهم الاعتراف بأن دولة مثل مدغشقر توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ العالم… لا يجب الاستهانة بعلماء إفريقيا”، واتهم الغرب بازدراء الطب الإفريقي التقليدي.

وقال: “لو لم تكن مدغشقر هي التي اكتشفت هذا العلاج، ولو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفته، فهل سيكون هناك هذا الكم من التشكيك؟ لا أعتقد ذلك”.

المصدر: وكالات

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