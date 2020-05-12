الخارجية الفلسطينية: تسجيل 74 وفاة و1381 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم بلغ 1381 إصابة، والوفيات 74، فيما تعافى 608.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية، بأنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة، 7 منها في ولاية نيوجيرسي إحداها في حالة الخطر، والإصابة الأخرى في ولاية متشيغن، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وتابع: “تم تسجيل 19 إصابة في البرازيل، تعافى منها 13 حالة، وحالة وفاة واحدة سابقة”.

وفي النرويج، أفادت بعثة فلسطين، بأن العدد الكلي للإصابات الفلسطينية بلغ 21 تعافى منها 13، فيما بقيت 8 إصابات قيد العلاج.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الإصابات النشطة في الداخل، توزعت في محافظات القدس (121 حالة)، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها، ورام الله والبيرة (13 حالة )، والخليل (33 حالة )، ونابلس (2)، وطولكرم (حالة واحدة)، والمحافظات الجنوبية (6 حالات).

المصدر: وكالة وفا