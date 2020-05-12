مقدسي يصلي عند جبل الزيتون في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2020 - 02:42

مقدسي يصلي عند جبل الزيتون في القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 12 May، 2020
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خبر وصورة

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المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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