البرازيل تنشر الجيش في غابات الأمازون

أعلن نائب الرئيس البرازيلي هاملتون مراوو، عن الشروع في نشر قوات عسكرية في غابات الأمازون، بمهمة لحماية بيئتها من التدمير.

وقال موراوو إن العملية ستبدأ في ولاية روندونيا التي تقع شمال البلاد على الحدود مع بوليفيا.

والأسبوع الماضي، أصدر رئيس البلاد جاير بولسونارو، مرسوما يسمح بنشر الجيش في غابات الأمازون، وذلك للمرة الثانية خلال ولايته بعد أن أرسل الصيف الماضي القوات إلى المنطقة على خلفية تدهور الوضع البيئي في الأمازون جراء تصاعد حرائق الغابات وقطع الأشجار بصورة غير شرعية فيها.

المصدر: وكالة رويترز