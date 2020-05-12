المسماري: تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من سوريا إلى ليبيا

اتهم الناطق الإعلامي باسم “الجيش الليبي” اللواء أحمد المسماري، تركيا بنقل “17 ألف إرهابي من سوريا إلى ليبيا”.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، إن “قوات الجيش ستتحرك ضد أي هدف عسكري أو مدني يستغل لأغراض عسكرية”.

وأضاف: “بيان الدول الخمس اليوم هو اعتراف بشرعية عمل القوات المسلحة العربية الليبية، لكننا نستغرب عدم استنكار بيان الأمم المتحدة للانتهاكات التركية في ليبيا”.

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة تحدثت بلسان “الإخوان المسلمين”، مستغربا عدم تطرق البيان “لتحويل قاعدة معيتيقة الجوية إلى قاعدة تركية”.

وتابع: “بيان المشير خليفة حفتر الأخير بشأن التفويض لم يتطرق إلى إسقاط مجلس النواب فهو جهة شرعية تم انتخابها من الشعب، ومجلس النواب الليبي جاء عبر انتخابات تمثل كل فئات الشعب”.

ونوه إلى أن “الأجسام التي تحدث المشير حفتر عن إسقاطها هي تلك التي تمثل مشاريع أخرى مثل المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة المرفوضة من الشعب الليبي”.

المصدر: وكالات