إيران للولايات المتحدة: “كفوا عن الهراء”

طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الولايات المتحدة، بالكف عن الهراء في قضية تبادل السجناء، واتخاذ إجراءات عملية على هذا الصعيد.

وقال موسوي ردا على تصريح لنائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي كين كوتشينيلي، الذي انتقد موقف وزير الخارجية الإيراني حول هذه القضية: “كفوا عن الهراء! وضع ظريف منذ سبتمبر 2018 التبادل المشترك للسجناء على الطاولة، وحث الولايات المتحدة على التصرف بمسؤولية تجاه الرهائن الإيرانيين في أمريكا وأي مكان آخر”.

وأضاف موسوي: “نظامكم رد بفظاظة وعرض حياتهم للخطر. العالم يتابع تصرفاتكم وليس كلامكم. أطلقوا سراح سجنائنا!”.

وسبق أن قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الأحد، إن بلاده أعلنت “منذ فترة عن استعدادها لتبادل جميع السجناء الإيرانيين والأمريكيين من خلال التفاوض، ومن دون شروط مسبقة”، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة “تجنبت حتى الآن الرد على ذلك”.

المصدر: وكالات