وفاة 15 سودانيا بكورونا في الولايات المتحدة

سجلت الجالية السودانية في ولايتي نيويورك ونيو جيرسي الأمريكيتين وغيرهما، 15 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح الصحفي المصري المتخصص بالشأن الأمريكي محمد العالم، أن الجالية السودانية في الولايات المتحدة سجلت عددا كبيرا من الإصابات على مستوى البلاد، رصدت معظمها في ولايات بنسلفانيا ونيويورك ونيو جيرسي وواشنطن وكاليفورنيا وكارولاينا الشمالية.

وأكدت الجالية السودانية أنه بين المتوفين الـ15 كبار في السن وشباب لم تتجاوز أعمارهم الثلاثين، وأن معظم الوفيات حدثت داخل أقسام العزل الصحي بمستشفيات هذه الولايات، نتيجة التدهور الحاد في الحالات الصحية للمصابين والاكتشاف المتأخر لإصابتهم بالعدوى.

وأضاف الصحفي أنه تم دفن المتوفيين بالطرق الشرعية بمدافن تابعة للمراكز الإسلامية لهذه الولايات وأن الشرطة الأمريكية تراقب إجراءات الأمان في دفن ضحايا فيروس كورونا تجنبا لانتشاره.

المصدر: وكالات