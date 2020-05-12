تراجع إصابات كورونا في إيطاليا وزيادة الوفيات

أعلنت الحماية المدنية في إيطاليا، أن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، زادت 179 حالة اليوم الاثنين مقابل 165 أمس، بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى 744 من 802 أمس.

وهذا أقل عدد للإصابات الجديدة يتم الإعلان عنه منذ الرابع من مارس.

وأضافت الوكالة، أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية تفشي الفيروس في 21 فبراير، بلغ 30739 وهو ثالث أعلى عدد للوفيات في العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 219814 وهو خامس أعلى عدد للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

المصدر: وكالة رويترز