تركيا: لن نتراجع أمام قوى الشر وبؤر العداء في الخليج

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة بلاده مكافحة ما وصفه بـ”قوى الشر”، بما فيها بؤر العداء في منطقة الخليج.

وقال أردوغان، وقال أردوغان، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الاثنين بعد مشاركته في اجتماع للحكومة التركية، إن بلاده تتعرض لضغوط اقتصادية وغيرها، مضيفا: “ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا”.

وتابع: “لن نتراجع أمام قوى الشر، إن كانت منظمة فيتو أو حزب العمال الكردستاني أو اللوبي الأرمني أو اللوبي اليوناني أو بؤر العداء في منطقة الخليج”.

ولم يوضح الرئيس التركي ماذا كان يقصد بـ”بؤر العداء في الخليج”، إلا أن حديثه يأتي في الوقت الذي تشهد فيه علاقات تركيا مع السعودية والإمارات توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة بينها الأزمة الليبية وقضية سوريا وموضوع اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

المصدر: وكالة الاناضول