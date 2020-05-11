تراجع كبير للإصابات اليومية بكورونا في تركيا ونسبة المتعافين تصل لـ68.5%

سجلت تركيا اليوم الاثنين، تراجعا كبيرا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة المتعافين بين المصابين 68.5%.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في إحصائية جديدة نشرها الاثنين، ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1114 ليصل إلى 139771 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 8 مايو 1848 حالة، وفي 9 مايو 1546، وفي 10 مايو 1542.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3841 شخصا إثر رصد 55 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 8 مايو 48 حالة، وفي 9 مايو 50، وفي 10 مايو 47.

وأذكر أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 95780 شخصا بعد تسجيل 3089 حالة شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى 68.5%.

وأعلن وزير الصحة التركي في وقت سابق، أن بلاده تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرا أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.

المصدر: وكالات