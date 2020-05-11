يوم امني وارشادي لقوى الامن الداخلي في عكار

نفذت دوريات من قوى الامن الداخلي في سرية درك عكار يوما امنيا مروريا وصحيا طويلا، فاقامت حواجز ثابتة ومتنقلة على مختلف الطرقات الرئيسية في العديد من القرى والبلدات العكارية، في محاولة لضبط حركة التنقل والالتزام بقرارات وزارة الداخلية لجهة سير السيارات وفق الارقام (مفرد مجوز) وارشاد المواطنين والسائقين والركاب وتوعيتهم حول ضرورو الالتزام بالوقاية والحماية الصحية تنفيذا لقرارات التعبئة العامة وخطة الطوارئ الصحية، وتم تحرير العديد من محاضر الضبط بحق المخالفين.

ويشار الى ان عكار شهدت حركة مرورية نشطة للسيارات وحافلات الركاب في مختلف القرى والبلدات، كماشهدت ابواب المصارف والصرافات الآلية حشودا كبيرة للبنانيين وسوريين يسعون وراء قبض مخصصاتهم المستحقة لهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام