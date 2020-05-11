رئيس بلدية الغبيري يعلن أن القوى الامنية ستقوم بحملة واسعة في الضاحية لتطبيق إجراءات التعبئة العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2020 - 21:52

رئيس بلدية الغبيري يعلن أن القوى الامنية ستقوم بحملة واسعة في الضاحية لتطبيق إجراءات التعبئة العامة

منذ 32 mins 11 May، 2020
بلدية الغبيري
لبنان

أعلن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أن “القوى الأمنية سوف تقوم صباح غد الثلاثاء بحملة واسعة في الضاحية الجنوبية لتطبيق إجراءات التعبئة العامة وإقفال المؤسسات غير المسموح لها بالعمل وبالشمع الأحمر إذا تكرر الانذار مرة ثانية”.

الخليل وفي تغريدة له على مواقه التواصل الاجتماعي، لفت الى أن “القوى الامنية ستقوم بتنظيم حواجز ظرفية مكثفة وتسطير محاضر بحق الدراجات والسيارات المخالفة لقرار المفرد – مجوز، كما ستقوم يوميا عند الساعة السابعة مساء بوضع حواجز ظرفية لتطبيق منع التجول وإقفال جميع المؤسسات”.

المصدر: موقع المنار

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