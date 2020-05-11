الرئيس دياب ترأس اجتماعا ناقش التحويلات المصرفية إلى الطلاب في الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2020 - 20:10

الرئيس دياب ترأس اجتماعا ناقش التحويلات المصرفية إلى الطلاب في الخارج

منذ 1 ساعة 11 May، 2020
الرئيس حسان دياب
لبنان

انعقد بعد ظهر اليوم اجتماع في السراي الحكومي ناقش قضية التحويلات المصرفية إلى الطلاب في الخارج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وحضور وزراء المالية غازي وزني، والعدل ماري كلود نجم، والتنمية الإدارية والبيئة دميانوس قطار، والصناعة عماد حب الله، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، ومستشارا الرئيس خضر طالب وجورج شلهوب.
وخلال الاجتماع، أبلغ رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير المجتمعين أن “المصارف ستسمتر بتحويل أقساط الجامعة وإيجار السكن إلى الطلاب، وفقا لمستندات تقدم إلى المصرف من قبل ذوي الطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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