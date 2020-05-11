الجيش السوري يستعيد نقطة عسكرية في الغاب هاجمها إرهابيون ويلحق بهم خسائر

ألحقت وحدات من الجيش العربي السوري خسائر كبيرة بمجموعات إرهابية هاجمت إحدى النقاط العسكرية في قرية الطنجرة شمال سهل الغاب شمال غرب حماة.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أن “مجموعات إرهابية مما يسمى (حراس الدين) و(الحزب التركستاني) بدأت بالتسلل قبل ظهر أمس باتجاه إحدى نقاطنا العسكرية بقرية الطنجرة في منطقة الغاب الشمالي واستهدفت النقطة بوابل من قذائف الهاون ونيران الرشاشات الثقيلة والمتوسطة وبكثافة كبيرة ما دفع عناصر النقطة لإخلائها تخفيفاً للخسائر بالأرواح”.

وبين المصدر أنه “على الفور تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء الهجمات المعاكسة التي استمرت حتى ساعات الفجر حيث تمكن مقاتلونا من استعادة النقطة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.

وأضاف المصدر إن “الاشتباكات العنيفة أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح” مبينا “أن جميع الأسماء التي يتم تداولها غير صحيحة ولا يوجد فيها أي اسم من ملاك النقطة التي حدثت فيها الاشتباكات”.

وخرقت المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان عشرات المرات اتفاق وقف الأعمال القتالية منذ تطبيقه في السادس من شهر آذار الماضي عبر اعتدائها بالرشاشات والقذائف على المناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.

المصدر: سانا