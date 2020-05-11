النائب إيهاب حمادة خلال تسليم سيارتين لمركزي الدفاع المدني في الهرمل والقصر: لاعطاء كل ذي حق حقه وخصوصا متطوعي الدفاع المدني

طالب النائب إيهاب حمادة الدولة بـ”تطبيق مندرجات المادة 80 من مشروع الموازنة وإعطاء كل ذي حق حقه وخصوصا متطوعي الدفاع المدني وتوقيع المراسيم التي لها علاقة”.

جاء ذلك خلال تسليم سيارتين لمركزي الدفاع المدني في الهرمل والقصر، بحضور رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، المدير الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك الهرمل بلال رعد وفاعليات محلية ومتطوعي الدفاع المدني والدفاع المدني التابع للهيئة الصحية.

وأكد حمادة ضرورة “التقيد بإجراءات الوقاية ولتكن بداية جديدة لمواجهة كورونا”، كاشفا عن “تأمين أجهزة جديدة لتطوير المنظومة الطبية في الهرمل”.

من جهته، نوه رئيس بلدية الهرمل بجهود متطوعي الدفاع المدني، مطالبا بإنصافهم، واضعا إمكانيات البلدية بتصرفهم.

بدوره، شكر رعد حمادة وطلب من رئيس بلدية العين مساعدة الدفاع المدني في ظل هذه الظروف.

بعد ذلك، تم تسليم سيارة لمركز الهرمل وأخرى لمركز القصر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام