النائب رعد: لتوقيف الرؤوس الكبيرة المتورطة بالتلاعب بسعر صرف الليرة

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الحكومة الحالية أثبتت أنها ليست حكومة ملء الفراغ واستطاعت أن تثبت حضورها، ولفت الى أنه كلما تعاونت الأطراف المكوِّنة لها كلما تعزّز حضورها موضحاً أن حزب الله يدعم هذه الحكومة من اجل الحفاظ على بنية الوطن، ورأى أن بعض الإعتراضات التي ارتفعت بوجهها مؤخراً قد يكون سببها السخط لدى البعض من الفرص التي تتيح لهذه الحكومة أن تثبت حضورها اكثر.

النائب رعد وفي حديث لإذاعة النور ضمن برنامج “السياسة اليوم” دعا الحكومة للتصدي لظاهرة غلاء الأسعار ولجشع التجار، داعياً إياها إلى توقيف الرؤوس الكبيرة المتورطة في التلاعب بسعر صرف الليرة، متسائلاً في هذا السياق: “هل يعمل نقيب الصرافين الموقوف حالياً بمعزل عن مجالس إدارة المصارف وحاكم مصرف لبنان؟

وأكد النائب رعد أن حزب الله ليس حاضنًا للخطة الاقتصادية بل يعتبرها الخيار المتاح حالياً ، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء بمعظمه يرى في هذه الخطة السبيل للحصول على المال لضبط الوضع الراهن.

وفي موضوع صندوق النقد الدولي رأى النائب رعد أنه من المفترض بصندوق النقد أن يكون مؤسسة دولية نقدية تستنهض الإنماء في الدول. وقال: “وفق مهام الصندوق هذه نحن سائرون بالموضوع، غير أن الحذر منه واجب لأنه أصبح أداة من أدوات النفوذ الدولي، لا سيما النفوذ الأميركي”.موضحاً أن كتلة الوفاء للمقاومة لديها بديل عن الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، إلا أن طرح البدائل مرهون بالاستعداد للمضيّ بها، وقال: “لا نستطيع المبادرة بمعزل عن السلطة، وعليها الاقتناع بالبدائل التي نطرحها عليها، غير أنها حالياً غير مقتنعة ببدائلنا”.

وشدد النائب رعد على أن المقاومة ستتصدى للتجاوزات التي قد تحاول أن تطال السيادة اللبنانية، ورداً على سؤال، أوضح أن التحدي اليوم أمام المقاومة يتمدد ويأخذ مداه الواسع من خلال استهداف بيئتها والضغط عليها مالياً ومحاولة تجفيف مصادر القوة بمواجهة العدو “الإسرائيلي”،

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله