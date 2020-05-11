بوتين: انتهاء العطلة المفروضة بروسيا بسبب كورونا مع الحفاظ على الإجراءات الصحية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهاء العطلة العامة المفروضة في روسيا بسبب تفشي فيروس كورونا يوم غد الثلاثاء مع الحفاظ على الإجراءات الصحية، مؤكدا “أنها أنقذت حياة آلاف الأشخاص”.

وقال بوتين الاثنين “تنتهي يوم غد 12 أيار/مايو، فترة العطلة العامة لكل روسيا ولكل قطاعات الاقتصاد”، وتابع “لكن مكافحة الوباء ليست في نهايتها، الخطر الناجم عنه لا يزال قائما، بما في ذلك في الأراضي التي تشهد أوضاعا جيدة نسبيا”.

واعتبر بوتين أن “الإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات الروسية تتيح الانتقال إلى فترة تخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة بسبب الوباء على مراحل”، وشدد على أنه “لا يمكن فعل ذلك في لحظة واحدة”، مؤكدا “ضرورة الحفاظ على نظام القيود بشكل عام حاليا”.

وأوضح بوتين أن “كل الأقاليم الروسية ستقرر بنفسها سير عملية رفع الإجراءات التقييدية”، ولفت الى “ضرورة فعل ذلك بناء على إرشادات الأطباء والخبراء”.

المصدر: روسيا اليوم