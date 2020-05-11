القاضي منصور أصدر 4 مذكرات توقيف غيابية في ملف الفيول المغشوش – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2020 - 18:28

القاضي منصور أصدر 4 مذكرات توقيف غيابية في ملف الفيول المغشوش

منذ 1 ساعة 11 May، 2020
القضاء
لبنان

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور 4 مذكرات توقيف غيابية في حق كل من: المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس، مدير المناقصات في المنشآت جورج الصانع، مالك شركة ZR Energy تيدي رحمة والمدير التنفيذي للشركة إبراهيم الزوق.
وقدم فريق الدفاع عن حليس، الذي تغيب عن حضور جلسة الإستجواب اليوم أمام قاضي التحقيق، مذكرة دفوع شكلية مستندين فيها الى نص المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما قدم أيضا المحامي صخر الهاشم،بوكالته عن المدعى عليه تيدي رحمة،مذكرة دفوع شكلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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