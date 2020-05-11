كوريا الشمالية: زلزال بقوة 4 درجات وقع في جنوب غرب البلاد

وقع زلزال بقوة أربع درجات وقع على مسافة 28 كيلومترا جنوب غربي كوسان في كوريا الشمالية، بحسب ما أفاد “مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي”.

ولم تتم الإفادة عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية حتى الآن.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، فقد تم تسجيل زلزال بقوة 3.8 درجة في مقاطعة كانجوون بكوريا الشمالية، واضافت ان “الزلزال بدا طبيعيا وليس نتيجة عمليات عسكرية أو تجارب نووية”.

ولفتت الادارة الى أن “مركز الزلزال كان على بعد حوالي 23 ميلا شمال غربي بيونغ يانغ، حيث شعر السكان في بعض مناطق كوريا الجنوبية بهزات ارتدادية”.

المصدر: روسيا اليوم