“الاتحاد الاوروبي”: سنتخذ اجراءات ضد “إسرائيل” إذا قامت بضم أراض فلسطينية جديدة

تحدث المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في “الاتحاد الأوروبي” بيتر ستانو عن إمكانية اتخاذ إجراءات ضد العدو الإسرائيلي في حال نفذت تهديداتها باعلان “ضم” أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار ستانو الاثنين إلى أن “النقاش قائم بين الدول الأعضاء حول ماهية هذه الإجراءات وعمقها، وقال “موقفنا واضح إذا قامت إسرائيل بأي تحرك لضم أراض فلسطينية، فالأمر لن يمر بدون رد فعل”.

وشدد ستانو على “موقف بروكسل الرافض للضم باعتباره مخالفا للقانون الدولي”، وقال إن “الاتحاد الاوروبي ليس طرفا في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، نحن إلى جانب القانون الدولي”، على حد تعبيره.

المصدر: روسيا اليوم