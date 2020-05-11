فتح: تسليم احد مفتعلي اشكال الرشيدية الى السلطات اللبنانية

اعلن المكتب الاعلامي ل”حركة فتح” في بيان، أن “قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب تفقد مخيم الرشيدية، وعقد اجتماعا مع قائد منطقة صور التنظيمية والعسكرية العميد توفيق عبد الله بحضور قيادة المنطقة وعدد من ضباطها، وتم تسليم حسين ابو عريشة احد مفتعلي اشكال الرشيدية الى السلطات الامنية اللبنانية”.

واثنى ابو عرب على “الجهود التي قامت بها حركة فتح وقواتها العسكرية الامن الوطني الفلسطيني لتثبيت الامن في المخيم بعد الاشكال الاخير وتسليم مفتعليه لمخابرات الجيش اللبناني”، مؤكدا “امن اهلنا في المخيم واستقرارهم”، معلنا انه “سيتم ملاحقة المخلين بالأمن والمجرمين وتسليمهم الى السلطات الامنية اللبنانية المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام