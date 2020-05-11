مسؤولون أمميون يطالبون العدو الاسرائيلي بإطلاق سراح الأسرى الأطفال بسبب كورونا

دعا مسؤولون في الامم المتحدة في بيان لهم الاثنين العدو الاسرائيلي إلى إطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لديه فورا في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

والبيان المشترك صدر، عن المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في دولة فلسطين جينيفيف بوتن ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان.

وأعرب المسؤولون عن قلقهم “إزاء استمرار احتجاز الأطفال الفلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية”، وشددوا على “ضرورة عدم اعتقال الأطفال أو احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وهذا ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها إسرائيل ودولة فلسطين”، وأكدوا على “ضرورة أن تولي الدول، عند تفشي وباء، قدرا متزايدا من الاهتمام باحتياجات الأطفال إلى الحماية وحقوقهم، ويجب أن تشكل المصالح الفضلى لهم اعتبارا رئيسيا في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات”.

وأشار المسؤولون إلى ان “الأطفال المحتجزين يواجهون خطرا متزايدا بتعرُّضهم للإصابة بكورونا، بالنظر إلى غياب تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقها في أحوال كثيرة”، ولفتوا الى أن “أفضل سبيل لكفالة حقوق الأطفال المحتجزين في ظل وباء خطير في أي بلد هو إطلاق سراحهم من الاحتجاز”.

المصدر: فلسطين اليوم