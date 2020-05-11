تونس: إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف عناصر أمن

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها أحبطت مخططا لتنفيذ عملية إرهابية مسلحة بمرتفعات ولاية القصرين وسط غربي البلاد، كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين.

وقالت الوزارة إن “هذه العملية تمت بعد رصد وحدات الجيش التونسي لتحركات مشبوهة في أحد مرتفعات القصرين”.

وأوضحت الوزارة أنه “بتفتيش المنطقة وتمشيطها تم العثور على مخبأ يحتوي على أسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة الأمونيتر وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة”، وأشارت إلى أنه “تم التحفظ على المكان، وتولت الجهات المسؤولة التحقيق”.

المصدر: روسيا اليوم