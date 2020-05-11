اعتصام أمام وزارة الاقتصاد رفضا للفوضى في أسعار السلع

نفذ محتجون، بعد ظهر اليوم اعتصاما أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوى الأمنية المعنية، رفضا “للفوضى العارمة في أسعار السلع والمواد الغذائية”.

وناشد المعتصمون وزارتي الاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات “إتخاذ إجراءات فورية لقمع الفلتان الحاصل على صعيد أسعار السلع والمواد الغذائية”.

وطالبوا “بتدابير سريعة وفورية فاعلة”، مهددين بأن “الثوار سيقومون بحماية الشعب من الفاسدين والمحتكرين”، وأعلنوا أن “التحرك المقبل سيكون عبر الاعتصام أمام أماكن التجار المستوردين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام