اليمن: غارات وخروقات مكثفة للعدوان في الحديدة والجوف والبيضاء وصعدة

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، كما شن طيران العدوان 34 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان استهدفت بالرشاشات وعدد من قذائف المدفعية أماكن متفرقة من شارع الـ50 وحارة الضبياني بمدينة الحديدة، فيما استحدثت جرافتان عسكريتان تحصينات قتالية في منطقة كيلو16”.

وأشار المصدر إلى أن “طيران العدوان شن ست غارات على مديرية خب والشعف وست غارات على معسكر لبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف”، وتابع “شن الطيران في محافظة البيضاء عشر غارات على منطقة قانية واستهدف بغارة شبكة للاتصالات في مديرية الزاهر”.

وذكر المصدر أن “طيران العدوان شن غارة على منطقة الصوح قبالة نجران، وست غارات على مديرية الظاهر، وأربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة”، واضاف “استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية”.

المصدر: موقع انصار الله