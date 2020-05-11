بلديتا المغيرية وكترمايا: نحن بلدة واحدة ومن غير المسموح وقوع خلاف بين الأهل

نددت بلديتا كترمايا والمغيرية، في بيان مشترك لهما اليوم، “بأي عمل أو محاولة لتعكير الساحة الداخلية والسلم الأهلي والهدوء بين بلدات اقليم الخروب، وخصوصا في هذه الأيام والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب منا التكاتف والتعاون والوحدة في مواجهة التحديّات، الداهمة لنا من مختلف الجوانب”، وأكدت البلديتان انه “من غير المسموح او المقبول وقوع أي خلاف او اشكال بين الأهل في البلدتين، لأن ما يجمعهما أكبر بكثير مما يفرقهما، ونحن في هذا الشهر الكريم، الذي يحتم علينا التسامح والمحبة والغفران، كي لا يصيبنا أي مكروه نتيجة ردات فعل لعمل او حادثة ما”.

وأكدتا أن “ما جرى بالأمس في ساحة المغيرية، ليس سوى إشكال حماسي بين مجموعة من شبان البلدتين على أثر مرور مواكب سيارة، وتدخلت القوى الأمنية والبلدية، وعملت على تهدئة الشباب وفض الإشكال، وتهدئة الوضع، وانتهى بمصافحة الشباب مع بعضهم البعض”.

وشدد البيان المشترك على ان “كترمايا والمغيرية بلدة واحدة، وتربطهما علاقات أخوية وعائلية طيبة، وصلة قرابة عبر التاريخ، ولا يمكن ان يعكرها اي حادث هنا او هناك”.

وشكرتا القوى الأمنية واهالي البلدتين على الحكمة والوعي في معالجة الحادثة، وتحكيم صوت العقل، وأملتا ألا يتكرر ما جرى بين الأهل والصف الواحد”.

المصدر: الوكالة الوطتية للاعلام