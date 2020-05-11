رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: نحن نحترم القضاء ونمتثل إليه ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقع التعيينات القضائية ويصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني فيكون الحكم معلبا قبل التحقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2020 - 12:50
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رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: نحن نحترم القضاء ونمتثل إليه ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقع التعيينات القضائية ويصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني فيكون الحكم معلبا قبل التحقيق
منذ 11 mins
11 May، 2020
التعليقات
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فرنجية: بما أنه لا يمكنهم تبييض صفحتهم يحاولون تشويه صورة الآخرين
فرنجية: لا أثر للغاز في بحر لبنان وشركة توتال تنوي المغادرة ودفع البند الجزائي، لبنان ليس بلدا نفطيا وهم يكذبون، كذبوا بكل وعودهم
فرنجية: إذا كان لديهم مشكلة معي فأنا موجود وإذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون ولكنهم الضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم
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