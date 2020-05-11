رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: نحن نحترم القضاء ونمتثل إليه ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقع التعيينات القضائية ويصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني فيكون الحكم معلبا قبل التحقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2020 - 12:50

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: نحن نحترم القضاء ونمتثل إليه ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقع التعيينات القضائية ويصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني فيكون الحكم معلبا قبل التحقيق

منذ 11 mins 11 May، 2020
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