الطقس غدا الثلاثاء مشمس مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء مشمساً إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.

– الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل.

– الثلاثاء: مشمس إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.

– الأربعاء: مشمس إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تقارب معدلاتها الموسمية لهذا الشهر (المعدل العام للحرارة لشهر أيار يتراوح بين 18 و27 درجة مئوية).

– الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 13 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 11 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و85%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء 26 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية