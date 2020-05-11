تعرض سفينة حربية ايرانية صغيرة لحادث في بحر عمان

أفادت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الاولى في ميناء بندر عباس بتعرض السفينة الحربية الايرانية الصغيرة “كنارك” لحادث قرب ميناء جاسك في بحر عمان .

ولفتت الى ان الحادث وقع بعد ظهر امس اثناء اجراء مناورات بحرية من قبل سفن القوة البحرية للجيش الايراني ما ادى الى استشهاد شخص واصابة عدة أشخاص آخرين من خدمة السفينة الصغيرة “كنارك”.

و افادت انباء غير مؤكدة بان السفينة الحربية الصغيرة كنارك قد اُصيبت بصاروخ عن طريق الخطا ظهر أمس أثناء مناورة عسكرية في بحر عمان بعد أن قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أن تتخذ مسافة الأمان، ويجري التحقيق في حجم الأضرار الناجمة عن الحادث، وتعتبر “كنارك ” واحدة من سفن الدعم .

ويبلغ طول هذه السفينة كنارك بارجة 47 مترا وعرضها 8.5 متر وتزن 447 طنا وبامكانها نقل القوات والحمولة ، وفضلا عن ذلك وعلى صعيد المعدات القتالية فان هذه السفينة مجهزة بمدفع 20 مليمترا وكذلك 3 منصات لاطلاق صواريخ كروز المضادة للسفن من طراز نور . كما ان بامكان هذه السفينة تلغيم المياه وحمل منصات لاطلاق الطائرات المسيرة .

المصدر: وكالة فارس