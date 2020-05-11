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May 11 2020 - 08:32

776 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

منذ 31 mins 11 May، 2020
اميركا _وفيات الكورونا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة مساء الأحد 776 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 79 ألفا و522، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة هناك 072،329،1 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

ودافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، عن إعادة تحريك اقتصاد الولايات المتحدة رغم تواصل تفشي وباء كوفيد-19، في المقابل يحذر الخبراء من أن رفع الحجر في العديد من الولايات المتحدة قد يؤدي إلى معاودة انتشار الوباء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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