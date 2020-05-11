روسيا: 56 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء الأحد تسجيل 56 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية السبت.

وأفاد السلطات أن “عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 56 شخصا”، وأشارت إلى أن “أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا”.

وذكرت السلطات أن “الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1124 شخصا، بعد أن كانت 1066 في الإحصائية السابقة”.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 109740 إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 209688 حالة، بينها 1915 وفاة 34306 حالات شفاء.

المصدر: روسيا اليوم