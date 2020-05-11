سوريا: شهيد وإصابة نحو 20 مدني بانفجار عبوة في مدينة الباب بريف حلب

استشهد مدني واصيب 20 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في أحد أسواق مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مسلحة مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت مصادر سورية أن “عبوة ناسفة انفجرت قبل فترة الإفطار في أحد الشوارع وسط مدينة الباب في محيط دوار السنتر ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان”.

ولفتت المصادر الى انه “تنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة الصراعات والاقتتال فيما بين تلك المجموعات الإرهابية لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين”.

المصدر: سانا