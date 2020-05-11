شائع الاستعمال…معجون الأسنان يحمي من كورونا

كشفت دراسة جديدة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، يمكن أن يساعد في الحماية من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصيحفة “ذا صن” البريطانية، فإن الأستاذ في جامعة بريستول وطبيب أسنان مارتن أدي، قال إن معجون الأسنان يحتوي على نفس المنظفات التي تُشبه جل الغسيل اليدوي، ويمكن أن يعمل كوقاية لمدة ثلاث إلى خمس ساعات بعد الاستخدام.

وأكد أن غسل الأسنان لمدة دقيقتين قبل الخروج في الهواء الطلق، يمكن أن يمنع الإصابة بالمرض أو نشره.

وأضاف آدي، “أنه كان من المهم غسل اليدين لوقف الفيروس الذي يصيب الأنسان عن طريق لمس الوجه، ولم يقم أحد بالتأكيد على أهمية نظافة الفم أيضًا”.

ونصح البروفيسور آدي بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة قبل الخروج للتسوق أو ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أنه يجب على موظفي الخدمة الصحية البريطانية أيضًا تنظيف الأسنان قبل ارتداء المعدات الواقية.

وأضاف أن تنظيف الأسنان سيوفر حماية مهمة أخرى، بجانب ارتداء أقنعة الوجه وغسل الأيدي لتجنب الإصابة بالفيروس.

كما أكد أن مفعول معجون الأسنان المضاد للميكروبات يستمر في الفم لثلاث إلى خمس ساعات ويقلل حمل الفيروس في اللعاب أو الإصابة بالفيروسات التي تدخل الفم.

المصدر: سبوتنيك