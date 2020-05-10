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May 10 2020 - 22:08

تحديث جديد من “تويتر”… إعادة تغريد جديدة كليا

منذ 9 mins 10 May، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كشفت تقارير إخبارية عالمية عن نية منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم “تويتر” طرح تحديثا جديدا سيقدم تغيير كلي في تقنية “إعادة التغريدة”.

وأشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن “تويتر” ستبدأ خلال الفترة المقبلة في اختبار ميزة تجريبية جديدة، لعرض عداد جديد يعرض عدد إعادة التغريدة التي حصلت عليها مع تعليقات.

وستفصل تلك التقنية بين مرات إعادة التغريدة العادية وإعادة التغريدة المرفقة بتعليقات.

​كما ستضيف “تويتر” صفقة جديدة لإعادة التغريدة، بحيث يمكن الإطلاع على القائمة بصورة كاملة.

ولكن التقنية الأخيرة ستكون متاحة لمستخدمي “تويتر” على نظام تشغيل “أندرويد” فقط.

ولم تعلن تويتر عن التوقيت المتوقع أن تطرح فيه التقنية الجديدة، التي أشارت إلى أنها لا تزال حاليا في مراحل الاختبار لعدد محدود من المستخدمين.

 

المصدر: سبوتنيك

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