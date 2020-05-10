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May 10 2020 - 22:08

كورونا في الولايات المتحدة.. 1600 وفاة و25 ألف إصابة جديدة

منذ 27 mins 10 May، 2020
كورونا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة الاميركية خلال اليوم الأخير أكثر من 1600 وفاة و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء في البلاد والعالم أن “حصيلة ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت في التاسع من أيار/مايو بـ1615 حالة وفاة جديدة، فيما سجل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي في البلاد ارتفاعا بـ25621 إصابة جديدة”.

وحسب آخر بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1309541 حالة اصابة بكورونا، بما في ذلك 78794 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

المصدر: روسيا اليوم

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