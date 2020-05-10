عبد السلام: “مملكة العدوان” تتعمد مضاعفة معاناة اليمن وإرهاقه صحيا وأمنيا

استنكر رئيس “الوفد الوطني اليمني المفاوض” محمد عبد السلام قيام السلطات السعودية على ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى اليمن في ظل جائحة كورونا.

وقال عبد السلام الاحد “بلا أدنى مسؤولية تعمد مملكة العدوان إلى التخلص من جنسيات أفريقية بترحيلهم في ظروف غير آدمية”، ولفت إلى أن “مملكة العدوان تتعمد مضاعفة معاناة اليمن الواقع تحت عدوانها وحصارها وإرهاقه صحيا وأمنيا”.

وأضاف عبد السلام “كان على السعودية وقد ضاقت بالمرحلين لسوء ما وصلت إليه من انحدار أخلاقي وتقشف اقتصادي أن تعيدهم إلى بلدانهم مباشرة”.

يشار إلى أن السلطات السعودية تقوم بترحيل العشرات من الصوماليين ومهاجرين من جنسيات أخرى إلى الأراضي اليمنية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا داخل أراضيها.

المصدر: موقع انصار الله