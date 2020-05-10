الحاج حسن نفى الاشاعات التي تطلق ضده: من لديه أدلة فليقدمها للقضاء والرأي العام

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية النائب حسين الحاج حسن أن الاشاعات التي تنشر عنه عارية من الصحة وكاذبة ولا تمت الى الحقيقة والواقع بأي صلة. ودعا من “لديه أي أدلة وإثباتات حول هذه الاشاعات أن يقدمها الى القضاء والرأي العام”.

وقال الحاج حسن في بيان له الاحد “قبل أشهر أطلقت حملة إشاعات إلكترونية بحقي ثم تجددت بخصوص توظيفي عددا من أفراد عائلتي، وامتلاكي 46 شركة زراعية، إضافة الى شركة انترنت غير شرعي وشركتين لاستيراد الأدوية الزراعية”.

وتابع الحاج حسن “يهمني أن أؤكد أن الاشاعات التي نشرت ولا تزال تنشر عارية من الصحة وكاذبة ولا تمت الى الحقيقة والواقع بأي صلة”، واضاف “الحقيقة أن ابني توظف في شركة TOUCH منذ العام 2009 وليس منذ توليَّ رئاسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية كما يروج له”، واوضح “لدي خمسة اخوة وأختا، بينهم شهيدان في المقاومة الإسلامية وواحد متقاعد في قوى الأمن الداخلي، وأما الآخرون فمتفرغون في حزب الله”.

وقال الحاج حسن إن “مسؤولياتي والتزاماتي تفرض علي التعامل بأخلاقية في أي موقع كان”، واعتبر ان “ما تم إنجازه في لجنة الإعلام والاتصالات ولا سيما لناحية استرداد قطاع الخلوي الى الدولة، يدحض كل الأكاذيب التي تنشر، وخصوصا بشأن توظيف اخوتي في شركات أوجيرو وألفا ومؤسسات أخرى، فضلا عن كذبة امتلاكي شركة انترنت غير شرعي وكذلك كذبة امتلاكي تعاونيات وشركة استيراد أدوية زراعية”.

وشدد الحاج حسن على انه “تبيانا للحقيقة والواقع مقابل الأكاذيب والافتراءات، أتمنى ممن يمتلك أدلة وإثباتات تؤكد صحة مزاعمه، أن يقدمها الى القضاء والرأي العام، محتفظا بحقي الشخصي بالادعاء ضد أية جهة تطلق شائعات وأخبارا كاذبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام