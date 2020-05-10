“نواب بعلبك الهرمل” التقوا بلجنة “العفو العام”

عقد “تكتل نواب بعلبك الهرمل” لقاء موسعا مع أعضاء “لجنة العفو العام”، في “مركز الإمام الخميني الثقافي” في بعلبك، حضره رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن والنواب الاعضاء.

وتحدث بالمناسبة، الحاج حسن، حيث قال “هدف اللقاء هو التباحث بالمستجدات حول اقتراح قانون العفو العام، وتبيان وتنسيق المواقف بشكل واضح، واستعراض الواقع الحالي بجميع معطياته، لأننا فريق واحد، ولسنا فرقاء”.

وأضاف الحاج حسن “موقفنا واضح في حركة أمل وحزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، نحن مع إقرار قانون عفو عام في مجلس النواب”، وتابع “لكن إقراره مرتبط بالكتل النيابية وموقفها”.

واوضح الحاج حسن “هناك انقسام وطني كبير في البلد حول الموقف من قانون العفو العام، عبرت عنه الكتل السياسية والنيابية بالإعلام بشكل واضح”، وتابع “دولة الرئيس نبيه بري وضعه على جدول الأعمال في تشرين الثاني الماضي، في جلسة لم تعقد بسبب تعذر وصول النواب، ثم وضعه على جدول أعمال الجلسة الأخيرة، وطرح للنقاش، وبالتصويت سقطت عنه صفة العجلة، فأحيل إلى اللجان المشتركة منذ حوالي 15 يوما”.

واضاف الحاج حسن “في الجلسة عبرت الكتل عن مواقفها، وكان الانقسام واضحا، فتشكلت لجنة فرعية بشأنه، من بين أعضائها مقرر لجنة الإدارة والعدل الدكتور إبراهيم الموسوي، والزميل غازي زعيتر عن كتلة التنمية والتحرير، واللواء جميل السيد كنائب مستقل ومن كتلة بعلبك الهرمل، والنتيجة مرتبطة بمواقف الكتل النيابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام