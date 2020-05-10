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May 10 2020 - 20:06

ايطاليا: 700 ألف طفل يعانون من صعوبات على صعيد الغذاء بسبب كورونا

منذ 2 ساعة 10 May، 2020
علم ايطاليا
أخبار دولية - ايطاليا

يعاني نحو 700 ألف طفل في إيطاليا من صعوبات على صعيد الغذاء بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار وباء كورونا.

وقالت السلطات الايطالية “ارتفع عدد الأطفال دون سن 15 الذين يحتاجون للمساعدة من أجل الحصول على الحليب أو الطعام إلى 700 ألف طفل”.

وأضافت السلطات أن “الوضع الحرج المرتبط بالوباء قد ساء لدى العديد من الأسر بسبب إغلاق المدارس حيث كانت المقاصف تؤمن للكثيرين تقديم وجبة ساخنة لأطفالهم”.

وأوضحت السلطات ان “من بين الفقراء الجدد عائلات أولئك الذين فقدوا وظائفهم الموسمية والتجار الصغار أو الحرفيين الذين اضطروا إلى الإغلاق  والأشخاص الذين يعملون في وظائف دون تصريح ولا يستفيدون من الإعانات الخاصة أو المساعدة العامة وليست لديهم مدخرات فضلا عن العديد من العمال الموقتين أو الموسميين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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