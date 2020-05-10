اليمن: العدوان يواصل خرق هدنة الحديدة وطيرانه يعتدي على عدة مناطق

تواصلت خروقات قوى العدوان السعودي الاميركي بمحافظة الحديدة، فيما أصيبت طفلة بقصف صاروخي أطلقته قوى العدوان على إحدى القرى الحدودية، كما شن طيران العدوان سلسلة غارات على صعدة ومأرب والضالع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان ارتكبت 59 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة من بينها تحليق لطائرات حربية وتجسسية وقصف مدفعي”، وتابعت “استهدفت قوى العدوان بالرشاشات مناطق متفرقة من شارع الـ 50 بمدينة الحديدة واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية شرق المدينة”.

وقال العدوان إنه “في محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية سحار وثلاث غارات على مديرية الظاهر”، وأكد “إصابة طفلة بقصف صاروخي سعودي على إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح الحدودية”.

وأشار المصدر إلى أن “الطيران شن ست غارات على مديرية صرواح و17 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب”، وتابع “كما شن غارة على مزرعة للدواجن بمحافظة الضالع واستهدف بثماني غارات مناطق متفرقة بمديرية قعطبة”.

المصدر: موقع انصار الله