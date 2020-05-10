كورونا في فلسطين.. لا اصابات لليوم الثالث على التوالي

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الثالث على التوالي بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سجلت 13 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الكيلة الأحد أن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس “5 حالات” ومحافظة رام الله والبيرة “3” حالات، ومحافظة جنين “3” حالات، ومحافظة طولكرم “حالتان”، وتابعت أن “عدد المحافظات الخالية حاليا من الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 4 محافظات وهي محافظات طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية”.

وأوضحت الكيلة أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة.

المصدر: فلسطين اليوم