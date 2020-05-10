خواجة: لتدابير رادعة بحق من لا يلتزم بالإجراءات المقررة للحد من انتشار كورونا

طالب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النابية في لبنان النائب محمد خواجة بتنفيذ تدابير رادعة بحق كل من لا يلتزم بالإجراءات المقررة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال خواجة الاحد “للاسف الشديد تعاطت شريحة كبيرة من المواطنين مع الفك التدريجي للتعبئة وكأن وباء كورونا انتهى وعادت الحياة إلى طبيعتها، فبتنا أمام الموجة الثانية”.

واضاف خواجة “نطالب وزيري الصحة والداخلية بتدابير رادعة بحق كل من لا يلتزم الإجراءات والمتابعة الجدية لإلزام الوافدين الحجر الصحي في أماكن إقامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام