الصحة اللبنانية: للتشدد بشروط الحجر المنزلي لمن يطلب منهم ذلك بسبب كورونا

نبهت وزارة الصحة العامة في لبنان “المواطنين إلى ضرورة وإلزامية التشدد بشروط الحجر المنزلي(بسبب وباء كورونا) لمن يطلب منهم ذلك من قبل الفرق الطبية التابعة للوزارة، ولا سيما الوافدين من الخارج ومخالطيهم والذين خالطوا حالات مصابة”.

وتابعت الوزارة في بيان لها الاحد ان ذلك واجب حتى ولو لم تكن تظهر على الوافدين عوارض مرضية لأنهم قد يكونون حاملين محتملين للفيروس ويتسببون بالعدوى لآخرين ما سيعيد الواقع الوبائي في لبنان إلى مرحلة الإنتشار الواسع، واضافت “علما أنه تم تسجيل حالات مصابة نقلت العدوى إلى آخرين في الأيام القليلة الفائتة، نتيجة عدم تطبيق الحجر المطلوب”.

وأكدت الوزارة على “الدور المحوري للبلديات والسلطات المحلية في المراقبة والتشدد مع الملزمين بالحجر المنزلي لضمان عدم حصول أي تهاون”، داعية “المواطنين إلى التعاون مع البلديات والسلطات المحلية، بحيث يتم التبليغ سريعا عن الحالات المخالفة ليصار إلى إجراء المقتضى وحماية المجتمع وأهله”.

وذكرت الوزارة “المواطنين كافة ومن دون استثناء بالإبتعاد عن التجمعات وضرورة وضع الكمامات لدى الخروج من المنزل ومخالطة آخرين”، ونوهت “بالوعي الذي أظهره المجتمع اللبناني في تطبيق الإرشادات الصادرة عنها، ما وضع لبنان بين الدول القليلة التي نجحت في احتواء الوباء”.

وناشدت الوزارة “مكونات المجتمع كافة الاستمرار بالتحلي بالصبر لعدم خسارة ما تم تحقيقه حتى الآن وتحقيق عبور آمن لهذه المرحلة الحافلة بالتحدي والتي تسجل فيها إصابات متزايدة في صفوف مغتربينا العائدين إلى الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام