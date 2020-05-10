كورونا حول العالم.. نحو 280 ألف وفاة واكثر من 4 ملايين اصابة

بلغ عدد الإصابات المسجلة بوباء كورونا المستجد أكثر من 4 ملايين و35 ألفا و470 إصابة في العالم، كما أودى الوباء بحياة 279185 شخصا على الأقل، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية” الاحد.

وقالت الوكالة “شفي ما لا يقل عن مليون و340 ألفا و700 مريض”.

وتابعت الوكالة “سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من إجمالي الوفيات بلغ 78794 وفاة من أصل 1.309.541 إصابة وشفي منهم 212.534 على الأقل”، واضافت “سجلت بريطانيا ثاني أعلى حصيلة تضم 31.587 وفاة من أصل 215.260 إصابة”.

ولفتت الوكالة الى ان “إيطاليا سجلت 30.395 وفاة و218.268 إصابة وإسبانيا 26.621 وفاة و224.390 إصابة وفرنسا 26.310 وفاة و176.658 إصابة”، وذكرت “سجلت الصين حتى الآن عن 4.633 وفاة و82.901 إصابة(14 إصابة جديدة السبت والأحد) فيما تعافى 78.120 مريضا”.

واكدت الوكالة “سجلت أوروبا ما مجموعه 155.441 وفاة من 1.721.579 إصابة والولايات المتحدة وكندا 83.597 وفاة و1.377.243 إصابة وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 19.743 وفاة و359.010 إصابات وآسيا 10.541 وفاة و289.683 إصابة والشرق الأوسط 7.554 وفاة و219.755 إصابة ويوجد في إفريقيا 2.184 وفاة من 59.927 إصابة وأوقيانيا 125 وفاة من 8.276 حالة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية